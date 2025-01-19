В Украине произошли изменения о порядке начисления субсидий: о чем идет речь

В Украине внесены изменения в порядок учета доходов для расчета субсидий. Теперь некоторые государственные выплаты, в частности "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек", больше не учитываются при определении совокупного дохода семьи.

Согласно новым правилам эти выплаты больше не учитываются при расчете субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ со ссылкой на постановление Кабмина.

Читайте также: В Украине повысили тариф на транспортировку газа: сколько придется платить

Также изменения затронули государственную помощь, связанную с безналичными расчетами за товары в рамках инициативы "Сделано в Украине".

Нововведения также относятся к предоставлению льгот, где теперь учитывается среднемесячный доход семьи.

Отметим, что единовременные выплаты по программам "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек" больше не учитываются при определении права на льготы по оплате коммунальных услуг.

Напомним, ранее в ДТЭК ответили, сколько будет стоить электроэнергия от генератора и экофлоу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!