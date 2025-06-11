В Україні рекордно здорожчав популярний овоч: скільки тепер коштує

В Україні спостерігається рекордне зростання цін на буряк минулого врожаю. Попри появу на ринку перших партій овочів нового сезону, вартість буряка зберігається на рівні найвищих показників за останні роки.

Як повідомляють експерти проєкту EastFruit, хоча в окремих регіонах спостерігається певне зниження цін, загалом вони залишаються на надзвичайно високому рівні. Про це пише OBOZ.UA.

"Пропозиція буряків урожаю 2024 року на українському ринку досить обмежена, але попит на ці овочі з боку покупців залишається високим. Як наслідок, ціни на ці коренеплоди вже кілька місяців перебувають на рекордно високому рівні порівняно з цінами минулого сезону", – стверджують аналітики.

У такій ситуації буряк продається за ціною від 25 до 33 грн за кілограм, залежно від якості продукції та обсягів партій. Це приблизно на 21% вище, ніж у той самий період минулого року.

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Експерти відзначають, що сезон надходження нового врожаю буряків стартував приблизно одночасно з минулорічним. Наразі гуртові ціни коливаються в межах 32–40 грн/кг. Проте зі збільшенням пропозиції очікується поступове здешевлення нового буряка. Водночас учасники ринку припускають, що це зниження може бути незначним, адже цьогоріч практично немає цінового тиску з боку залишків минулорічної продукції.

Вартість буряку в українських супермаркетах

Раніше фахівці вже звертали увагу на ознаки нестачі якісного буряка на українському ринку. За даними "Мінфіну", середня роздрібна ціна на цей овоч у магазинах залишається приблизно в півтора раза вищою за оптову — 48,90 грн/кг, що також на 3,65 грн/кг більше, ніж у травні. У той же час вартість молодого буряка, навпаки, знизилася — з 83,05 грн/кг до 60,60 грн/кг.

Водночас за даними власного моніторингу OBOZ.UA, знайти торішній буряк у великих торговельних мережах країни непросто – його реалізують лише окремі мережі, зокрема:

Auchan – 48,90 грн/кг;

"Мегамаркет" – 48,90 грн/кг;

Varus – 49,90 грн/кг;

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