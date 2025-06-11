В Украине рекордно подорожал популярный овощ: сколько теперь стоит

В Украине наблюдается рекордный рост цен на свеклу прошлого урожая. Несмотря на появление на рынке первых партий овощей нового сезона, стоимость свеклы сохраняется на уровне самых высоких показателей за последние годы.

Как сообщают эксперты проекта EastFruit, хотя в отдельных регионах наблюдается определенное снижение цен, они в целом остаются на чрезвычайно высоком уровне. Об этом пишет OBOZ.UA.

"Предложение свеклы урожая 2024 года на украинском рынке достаточно ограничено, но спрос на эти овощи со стороны покупателей остается высоким. Как следствие, цены на эти корнеплоды уже несколько месяцев находятся на рекордно высоком уровне по сравнению с ценами прошлого сезона", – утверждают аналитики.

В такой ситуации свекла продается по цене от 25 до 33 грн за килограмм, в зависимости от качества продукции и объемов партий. Это примерно на 21% выше, чем в тот же период прошлого года.

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Эксперты отмечают, что сезон поступления нового урожая свеклы стартовал примерно одновременно с прошлогодним. Сейчас оптовые цены колеблются в пределах 32-40 грн/кг. Однако с увеличением предложения ожидается постепенное удешевление новой свеклы. В то же время участники рынка предполагают, что это снижение может быть незначительным, ведь в этом году практически нет ценового давления со стороны остатков прошлогодней продукции.

Стоимость свеклы в украинских супермаркетах

Ранее специалисты уже обращали внимание на признаки нехватки качественной свеклы на украинском рынке. По данным "Минфина", средняя розничная цена на этот овощ в магазинах остается примерно в полтора раза выше оптовой – 48,90 грн/кг, что также на 3,65 грн/кг больше, чем в мае. В то же время стоимость молодой свеклы, наоборот, снизилась – с 83,05 грн/кг до 60,60 грн/кг.

В то же время по данным собственного мониторинга OBOZ.UA, найти прошлогоднюю свеклу в крупных торговых сетях страны непросто – ее реализуют лишь отдельные сети, в частности:

Auchan – 48,90 грн/кг;

"Мегамаркет" – 48,90 грн/кг;

Varus – 49,90 грн/кг;

Ранее мы говорили, что в Украине подорожает ключевой продукт питания.

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