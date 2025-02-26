В Україні знову засніжить: де та коли чекати на рясні опади

Березень в Україні розпочнеться зі снігопадів. Уже в перший день весни деякі області України опиняться під густою сніговою ковдрою.

Календарна зима вже добігає кінця, проте вона забере із собою кілька перших днів весни. Тож поспішати ховати теплий одяг не варто. Які саме регіони накриють опади розповіли на сайті TSN.ua.

За прогнозами метеорологічного сервісу Ventusky, з 1 березня в Україні зросте рівень вологості, а також очікуються опади. Сніг накриє Прикарпаття, Буковину, Хмельницьку, Вінницьку, Київську та Чернігівську області. Увечері опади поширяться на окремі центральні регіони та північно-східну частину країни.

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Дефіцит снігу в Україні

Варто зазначити, що останніми роками в Україні спостерігається значний брак снігу – стійкий сніговий покрив утворюється рідко й не затримується надовго.

"Але останніми десятиліттями зимові розваги стали важкодоступними, адже сніг тепер – у дефіциті. І річ не лише в тому, що ніде кататися на лижах чи санчатах. Сніговий покрив має величезне значення для всіх екосистем", – зазначили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

Українцям нагадали, що зими останніх років в Україні значно змінилися.

"Якщо раніше зима була сезоном морозів і хуртовин, то зараз погода часто нагадує пізню осінь чи ранню весну. Тепла погода, відсутність тривалих морозів і температурні рекорди стали звичним явищем. Головна причина – глобальне потепління", – наголосили у відомстві.

Світлана Краковська, керівниця лабораторії прикладної кліматології при Українському гідрометеорологічному інституті, зазначила, що Україна належить до тих регіонів світу, де за останні десять років температура зростала найшвидше.

"За останні 60 років підвищення середньої температури на нашій території відбувалося майже у 2,5 раза швидше, ніж загалом у світі", – наголосила вона.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, де в Україні в останній тиждень зими чекати весняного тепла до +5, а де – зимового морозу до -12.

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