В Україні спростили процедуру позбавлення права власності на житло

Отримати компенсацію за зруйноване житло стало значно простіше.Житлові сертифікати вже використали сотні українських сімей. На ці цілі держава виділила 1,7 млрд грн. Виплати заброньовано майже на 300 домогосподарств. Найближчим часом вони матимуть змогу купити нові квартири.

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Тепер, щоб позбутися права власності на зруйнований будинок чи квартиру, вам знадобиться лише нотаріальний витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного майна, пише today.ua.

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Ось що вам потрібно зробити:

Отримати витяг з Реєстру. Це можна зробити у державного реєстратора в ЦНАП, у нотаріуса або у міській громаді, де розташоване ваше зруйноване житло. Написати заяву про зруйноване житло. Зробити це можна на платформі "Дія", у нотаріуса або через ЦНАП. Дочекатися обчислення суми компенсації. Її визначить комісія органу місцевого самоврядування. Отримати житловий сертифікат через "Дію". Обрати нове житло та забронювати гроші на нього у "Дії". Втратити право власності на зруйноване житло та укласти угоду купівлі-продажу.

Житлові сертифікати вже використали сотні українських сімей. На ці цілі держава виділила 1,7 млрд грн. Виплати заброньовано майже на 300 домогосподарств. Найближчим часом вони матимуть змогу купити нові квартири.

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