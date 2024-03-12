В Украине упростили процедуру лишения права собственности на жилье

Получить компенсацию за разрушенное жилье стало гораздо проще.Жилищные сертификаты уже использовали сотни украинских семей. На эти цели государство выделило 1,7 млрд. грн. Выплаты забронированы почти на 300 домохозяйств. В ближайшее время они смогут купить новые квартиры.

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Теперь, чтобы лишиться права собственности на разрушенный дом или квартиру, вам понадобится только нотариальное извлечение из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества, пишет today.ua.

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Вот что вам нужно сделать:

Получить выписку из Реестра. Это можно сделать у государственного регистратора в ЦНАП, нотариуса или в городской общине, где расположено ваше разрушенное жилье. Написать заявление о разрушенном жилье. Сделать это можно на платформе "Действие", у нотариуса или через ЦНАП. Дождаться вычисления суммы компенсации. Ее определит комиссия органа местного самоуправления. Получить жилищный сертификат через "Дія". Выбрать новое жилье и забронировать деньги на него в "Дія". Утратить право собственности на разрушенное жилье и заключить сделку купли-продажи.

Жилищные сертификаты уже использовали сотни украинских семей. На эти цели государство выделило 1,7 млрд. грн. Выплаты забронированы почти на 300 домохозяйств. В ближайшее время они смогут купить новые квартиры.

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