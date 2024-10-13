В Україні зросла середня зарплата: на скільки збільшилась та що на це вплинуло

За даними кадрових порталів, середня заробітна плата в Україні за рік зросла на 13,7–18,9% (в залежності від методу підрахунку). Водночас Держстат повідомляє, що у другому кварталі цього року підвищення зарплат досягло 22,1%. Згідно з інформацією work.ua, середня зарплата наразі становить 20,2 тис. грн, а за даними Державної служби статистики – 20,9 тис. грн.

Як повідомляє OBOZ.UA, Державна служба статистики надає дані тільки про офіційні зарплати. Найбільше зростання оплати праці зафіксоване в авіаційному транспорті (згідно з офіційними даними). Хоча повітряний простір України наразі залишається закритим, українські авіакомпанії продовжують свою діяльність за кордоном, а аеропорти працюють для підтримки інфраструктури, щоб після завершення війни якнайшвидше відновити авіарейси.

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У середньому працівники авіаційної галузі отримують 43,4 тисячі гривень. Заробітна плата зросла на 46,3% порівняно з другим кварталом цього року. Друге місце за темпами зростання заробітку посідає поштова та кур'єрська сфера. За рік середня зарплата в цьому секторі збільшилася на 42,7% і становить 16,1 тисячі гривень.

Третє місце серед галузей із найвищими темпами підвищення зарплат займає сектор "надання інших послуг", де заробітна плата піднялася на 38,1% і досягла 24,2 тисячі гривень. Через відчутний брак кадрів помітно зросли зарплати й у будівельній сфері: тут вони підвищилися на 37,6% і тепер становлять 16,2 тисячі гривень.

Водночас найнижчі темпи підвищення заробітних плат спостерігаються у сфері, де кількість вакансій є найменшою – це мистецтво, спорт, розваги та відпочинок. У цій галузі офіційна зарплата становить 15,1 тисячі гривень, що на 9% більше, ніж минулого року. Проте кадрові портали демонструють дещо інші тенденції в динаміці зарплат.

Нагадаємо, згідно з прогнозами уряду, в Україні середня зарплата у 2025 році зросте з 21,8 тисячі до 24,3 тисячі гривень. Це означає, що українці в середньому отримуватимуть на 10,5% більше у порівнянні з попереднім роком. Проте очікується, що інфляція складе приблизно 9,5%. В результаті, реальне зростання зарплат, з урахуванням підвищення цін, буде лише 1%.

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