В Украине выросла средняя зарплата: на сколько увеличилась и что на это повлияло

По данным кадровых порталов, средняя заработная плата в Украине за год выросла на 13,7–18,9% (в зависимости от метода подсчета). В то же время Госстат сообщает, что во втором квартале этого года повышение зарплат достигло 22,1%. Согласно информации work.ua, средняя зарплата сейчас составляет 20,2 тыс. грн, а по данным Государственной службы статистики – 20,9 тыс. грн.

Как сообщает OBOZ.UA, Государственная служба статистики предоставляет данные только об официальных зарплатах. Наибольший рост оплаты труда зафиксирован в авиационном транспорте (согласно официальным данным). Хотя воздушное пространство Украины пока остается закрытым, украинские авиакомпании продолжают свою деятельность за рубежом, а аэропорты работают для поддержания инфраструктуры, чтобы после завершения войны как можно быстрее восстановить авиарейсы.

Читайте также: За какой навык работодатели готовы увеличить зарплату на 38%

В среднем работники авиационной отрасли получают 43,4 тысячи гривен. Заработная плата выросла на 46,3% по сравнению со вторым кварталом этого года. Второе место по темпам роста заработка занимает почтовая и курьерская сфера. За год средняя зарплата в этом секторе увеличилась на 42,7% и составляет 16,1 тысячи гривен.

Третье место среди отраслей с самыми высокими темпами повышения зарплат занимает сектор "предоставление других услуг", где заработная плата поднялась на 38,1% и достигла 24,2 тысячи гривен. Из-за ощутимой нехватки кадров заметно выросли зарплаты и в строительной сфере: здесь они повысились на 37,6% и теперь составляют 16,2 тысячи гривен.

В то же время самые низкие темпы повышения заработных плат наблюдаются в сфере, где количество вакансий наименьшее – это искусство, спорт, развлечения и отдых. В этой области официальная зарплата составляет 15,1 тысячи гривен, что на 9% больше, чем в прошлом году. Однако кадровые порталы демонстрируют несколько иные тенденции в динамике зарплат.

Напомним, согласно прогнозам правительства, в Украине средняя зарплата в 2025 году вырастет с 21,8 тысяч до 24,3 тысяч гривен. Это означает, что украинцы будут в среднем получать на 10,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Однако ожидается, что инфляция составит около 9,5%. В результате реальный рост зарплат, с учетом повышения цен, будет лишь 1%.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !