В Україні зросли ціни на газ: чи варто громадянам очікувати підвищення тарифів

Після двомісячного спаду ціна на газ знову різко піднялася. Наразі його вартість майже на 5 000 гривень вища порівняно з минулим роком.

У червні 2025 року реальна ціна продажу газу в Україні збільшилася на 11,9%. Про це повідомляє "24 Канал", посилаючись на дані Мінекономіки.

За 1 000 кубометрів газу без ПДВ тепер потрібно сплатити 17 354 гривні. Це перший випадок підвищення вартості газу за останні два місяці.

Ціни значно перевищують рівень червня минулого року, коли вартість становила 12 563 гривні за 1 000 кубометрів.

Ціни на газ у Європі наразі складають 425 доларів за 1 000 кубометрів. У середині червня вартість газу в Європі зросла до 500 доларів через підвищення цін на нафту, що було спричинене конфліктом між Ізраїлем, США та Іраном. Однак на початку липня ціни знову знизилися.

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Чи підвищать тариф для населення

"Нафтогаз" продовжив дію тарифного плану "Фіксований" до 30 квітня 2026 року. Це означає, що для споживачів компанії ціна на газ залишиться незмінною – 7,96 грн за кубометр. Однак українцям доведеться також оплачувати окрему платіжку – за доставку газу.

Експерт з енергетики Святослав Павлюк зазначив, що, якщо планується змінити тариф на газ, то краще це зробити зараз, а не під час зимових місяців.

"Зараз наша країна живе ілюзією того, що газ дешевий. Однак вони не бачать ті крос-субсидії, які робить і Нафтогаз, і Укргазвидобування, і оператори газотранспортної системи. І на момент, коли компанії вже не мають коштів й не мають можливості засубсидувати, то фінансувати доводиться або державі напряму, або ж підіймати тариф для населення", – каже Павлюк.

Він вважає, що проблему можна вирішити скасуванням вимоги для компаній постачати енергію та газ за цінами, що нижчі за ринкові. Згідно із законодавством, уряд мав би компенсувати такі спеціальні обов'язки, але цього не відбувається.

Експерт Андрій Урста, в свою чергу, передбачив, що підвищення тарифів на газ малоймовірне. Мораторій на це зростання закріплений законодавчо. Однак перегляд тарифів на опалення може відбутися в осінньо-зимовий період 2026–2027 років.

Раніше ми розповідали, що споживачам газу в Україні загрожують сотні тисяч штрафу.

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