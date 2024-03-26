В Україні виросли ціни на соняшникову олію: де купити дешевше

Останнім часом ціна на соняшник в Україні відчутно зросла. За тиждень вона підскочила на 400-600 грн/т і сягнула 15000-15500 грн/т.

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Деякі переробники готові платити ще більше за швидку поставку, але загалом ринок трохи стабілізувався після падіння курсу долара, пише agronews.ua.

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Це пов'язано з кількома факторами:

Зростання цін на соняшникову олію: на 4% за тиждень.

на 4% за тиждень. Стрибок курсу долара: майже на 2% за два останніх тижні.

Що ж відбувається з цінами на інші продукти з соняшника?

Ціни на соняшникову олію: З доставкою покупцям виросли на 10 $/т до 855 $/т. В портах Чорного моря залишаються на рівні 770-785 $/т.

Ціни на соняшниковий шрот: В чорноморських портах виросли на 5-10 $/т до 170-175 $/т.



Експорт соняшникової олії з України:

За 14-20 березня виріс на 67% до 178 тис т.

Загалом у 2023/24 МР сягнув 3,6 млн т із прогнозованих 6 млн т.

Ціни на український соняшник на світовому ринку:

З доставкою до Болгарії виросли лише на 5-10 $/т до 420-435 $/т DAP.

Що може вплинути на ціни в майбутньому?

Зростання цін на нафту: підтримує ціни на соняшникову олію, адже вона стає найдоступнішою на ринку.

підтримує ціни на соняшникову олію, адже вона стає найдоступнішою на ринку. Падіння цін на пальмову та соєву олію: може призвести до зниження цін на соняшникову олію в квітні.

може призвести до зниження цін на соняшникову олію в квітні. Несподіване зниження прогнозів виробництва соняшника в Аргентині: може підтримати ціни на український соняшник.

Ціни на соняшникову олію

Олія "Олейна":

Середня ціна: 55,67 грн. за 850 мл.

Найдешевше: Мегамаркет – 42,50 грн.

Найдорожче: Новус – 60,99 грн.

Соняшникова олія "Щедрий Дар":

Середня ціна: 59,75 грн. за 850 мл.

Найдешевше: Метро – 58,90 грн.

Найдорожче: Ашан – 60,90 грн.

Як бачите, ціни на олію трохи змінилися за місяць:

"Олейна" трохи подешевшала.

"Щедрий Дар" трохи подорожчала.

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