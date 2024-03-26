В Україні виросли ціни на соняшникову олію: де купити дешевше
Останнім часом ціна на соняшник в Україні відчутно зросла. За тиждень вона підскочила на 400-600 грн/т і сягнула 15000-15500 грн/т.
Деякі переробники готові платити ще більше за швидку поставку, але загалом ринок трохи стабілізувався після падіння курсу долара, пише agronews.ua.
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Це пов'язано з кількома факторами:
- Зростання цін на соняшникову олію: на 4% за тиждень.
- Стрибок курсу долара: майже на 2% за два останніх тижні.
Що ж відбувається з цінами на інші продукти з соняшника?
- Ціни на соняшникову олію:
- З доставкою покупцям виросли на 10 $/т до 855 $/т.
- В портах Чорного моря залишаються на рівні 770-785 $/т.
- Ціни на соняшниковий шрот:
- В чорноморських портах виросли на 5-10 $/т до 170-175 $/т.
Експорт соняшникової олії з України:
- За 14-20 березня виріс на 67% до 178 тис т.
- Загалом у 2023/24 МР сягнув 3,6 млн т із прогнозованих 6 млн т.
Ціни на український соняшник на світовому ринку:
- З доставкою до Болгарії виросли лише на 5-10 $/т до 420-435 $/т DAP.
Що може вплинути на ціни в майбутньому?
- Зростання цін на нафту: підтримує ціни на соняшникову олію, адже вона стає найдоступнішою на ринку.
- Падіння цін на пальмову та соєву олію: може призвести до зниження цін на соняшникову олію в квітні.
- Несподіване зниження прогнозів виробництва соняшника в Аргентині: може підтримати ціни на український соняшник.
Ціни на соняшникову олію
Олія "Олейна":
- Середня ціна: 55,67 грн. за 850 мл.
- Найдешевше: Мегамаркет – 42,50 грн.
- Найдорожче: Новус – 60,99 грн.
Соняшникова олія "Щедрий Дар":
- Середня ціна: 59,75 грн. за 850 мл.
- Найдешевше: Метро – 58,90 грн.
- Найдорожче: Ашан – 60,90 грн.
Як бачите, ціни на олію трохи змінилися за місяць:
- "Олейна" трохи подешевшала.
- "Щедрий Дар" трохи подорожчала.
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