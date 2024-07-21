В Україні значно перерахували комуналку: яка послуга здорожчала найбільше

Протягом останнього року в Україні спостерігалося помітне підвищення цін на житлово-комунальні послуги. За період з травня минулого року до травня поточного року вартість комуналки зросла на 18,6%. Зокрема, ціна на електроенергію стрімко підскочила на 63,6%, в той час як інші послуги не зазнали значних змін у ціні.

Державна служба статистики України надала інформацію про збільшення тарифів, пише OBOZ.UA. За її даними крім електроенергії також здорожчали:

послуги з управління багатоквартирними будинками – зростання на 9,1%;

утримання та ремонт житла – зростання на 3,9%;

прибирання сміття – зростання на 3,1%.

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Які тарифи залишились незмінними

Проте деякі тарифи залишилися на попередньому рівні, а саме:

водопостачання;

каналізація;

природний газ;

гаряча вода;

опалення.

Скільки потрібно буде заплатити за газ в липні

У липні цього року тарифи на газ для українців залишаться незмінними. Так, вартість газу від "Нафтогазу" становитиме 7,96 грн за кожен кубометр, тоді як споживачі YASNO викладуть 8,46 грн за той же об’єм.

В цілому, ціна на кубометр природного газу буде варіюватися залежно від обраного постачальника і може складати від 7,7 грн до 9,99 грн. Зокрема:

"ЕРУ Людям" виставив тариф у 7,7 грн за кубометр;

"Енерджі трейд груп" – 7,799 грн за кубометр;

"ГК "Нафтогаз України" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопільоблгаз збут" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат енерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз збут" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ПП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львівенергозбут" – 8,2 грн за кубометр;

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Асканія енерджі" - 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, скільки доведеться платити за світло взимку.

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