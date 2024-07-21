В Украине значительно пересчитали коммуналку: какая услуга подорожала больше всего

В течение последнего года в Украине наблюдалось заметное повышение цен на жилищно-коммунальные услуги. За период с мая прошлого года до мая текущего года стоимость коммуналки выросла на 18,6%. В частности, цена на электроэнергию стремительно подскочила на 63,6%, в то время как другие услуги не претерпели значительных изменений в цене.

Государственная служба статистики Украины предоставила информацию об увеличении тарифов, пишет OBOZ.UA. По ее данным кроме электроэнергии также подорожали:

услуги по управлению многоквартирными домами – рост на 9,1%;

содержание и ремонт жилья – рост на 3,9%;

уборка мусора – рост на 3,1%.

Читайте также: Украинцы могут вернуть часть денег, потраченных на коммунальные платежи

Какие тарифы остались неизменными

Однако некоторые тарифы остались на прежнем уровне, а именно:

водоснабжение;

канализация;

природный газ;

горячая вода;

отопление.

Сколько нужно будет заплатить за газ в июле

В июле этого года тарифы на газ для украинцев останутся неизменными. Так, стоимость газа от "Нафтогаза" будет составлять 7,96 грн за каждый кубометр, тогда как потребители YASNO выложат 8,46 грн за тот же объем.

В целом, цена на кубометр природного газа будет варьироваться в зависимости от выбранного поставщика и может составлять от 7,7 грн до 9,99 грн. В частности:

"ЭРУ Людям" выставил тариф в 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"ГК "Нефтегаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпатый энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнефтегаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн. за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн. за кубометр;

"Аскания энергии" - 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "Светгаз" – 9,99 грн за кубометр.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, сколько придется платить за свет зимой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!