В 'Укренерго' розповіли, в яких регіонах найважча ситуація зі світлом

Внаслідок масованої ракетної атаки 9 березня постраждала низка енергетичних об'єктів. Комунальні служби продовжують займатись ліквідацією.

У Житомирській та Харківській областях ситуація з енергопостачанням лишається досить складною. Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго".

Зазначається, що на Житомирщині вдалось відновити живлення критичної інфраструктури. Однак там все ще тривають ремонтні роботи в магістральній та в розподільчих мережах.

"Ситуація з енергоживленням в області все ще хитка. Ворожі обстріли пошкодили обладнання, яке було відремонтовано після попередніх трьох терористичних атак на об’єкти Укренерго в Житомирській області", – зазначили у компанії.

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У Харківській області своєю чергою фахівці працюють над відновленням енергопостачання. Ремонтникам вдалося заживити критичну інфраструктуру, відповідальну за постачання води та опалення.

"Очікуємо, що протягом декількох днів ситуацію з енергопостачанням в цьому регіоні стабілізуємо", – додали у пресслужбі.

В Одеській області залучені планові графіки відключень. А от в Дніпропетровській області мережевих обмежень немає.

За даними Генерального штабу, росія запустила по українській енергетичній інфраструктурі сьогодні 81 ракету та 8 дронів, 34 ракети та 4 БПЛА було знищено Силами оборони України.

Нагадаємо, зранку 9 березня в Україні пролунала масштабна повітряна тривога, після якої в різних областях чули вибухи.

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