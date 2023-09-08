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В Угорщині виявили срібну пластину з шабельної сумки 10-го століття (фото)

Анастасія Крищук

В Угорщині виявили срібну пластину з шабельної сумки 10-го століття (фото)

В Угорщині виявили кавалерійське поховання, що містило рідкісну срібну пластину з шабельної сумки. Знахідку зробили під час розкопок біля села Чомад, неподалік Будапешта.

Артефакт складається зі срібної зовнішньої пластини, прикріпленої до внутрішньої бронзової пластини, і належить до угорського завоювання Карпатського басейну в X столітті. Про це повідомляє The History Blog.

Команда археологів розкопала могилу чоловіка, який помер у середині 10 століття. Він був воїном, похований з конем, часткові останки якого збереглися, та спорядженням для стрільби з лука. Могила була пошкоджена сільськогосподарськими роботами, але останки все ще були в надзвичайно хорошому стані.

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Неушкодженою була не тільки металева пластина, але й залишки шкіряного ремінця. Сабреташ був шкіряним мішечком, який містив основні інструменти для добування вогню: кремінь, трут і вуглецеву сталь.

В Угорщині виявили срібну пластину з шабельної сумки 10-го століття (фото)

Їх носили на правій стороні пояса для мечів і прикрашали бронзовими, срібними або золотими пластинами, залежно від рангу носія та близькості до князя.

В Угорщині виявили срібну пластину з шабельної сумки 10-го століття (фото)

Нагадаємо, на морському дні біля Аляски знайшли дивне "моторошне золоте яйце".

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