У Верховній раді прийняли закон про обмеження експлуатації дизельних авто: що слід знати водіям

Нещодавно Верховна Рада прийняла закон, який свідчить про прагнення України до екологічно чистого громадського транспорту.

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Перехід на екологічно чистий транспорт – це важливий крок для України. Нещодавнє схвалення Верховною Радою законопроекту № 8172 підкреслює відданість України розвитку екологічно чистого громадського транспорту та зміцненню інфраструктури зарядних станцій, пише avtosota.com.

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Що ж нового?

З 2036 року в містах України їздитимуть лише електричні автобуси, автобуси на водневих паливних елементах або на газі.

Прощавай, дизель та бензин!

Це значить, що наше повітря стане чистішим, а міста - зеленішими.

Чому це важливо?

Електробуси не забруднюють повітря, а це значить, що ми будемо жити здоровіше.

Це також допоможе Україні боротися зі зміною клімату.

Закон також передбачає:

Створення нових зарядних станцій для електробусів.

Можливість встановлювати зарядні станції біля житлових будинків.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію. До другого читання законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації нардепи подали понад 4000 поправок.

Зокрема, Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянув правки щодо надання відстрочки та бронювання.

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