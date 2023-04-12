На вихідних Землю накриє сильна магнітна буря: коли саме
На вихідних очікується нова магнітна буря. Вона може вплинути на здоров'я людей, спричинити збій роботи приладів радіозв'язку, електроніки та навіть викликати полярні сяйва.
Потужність метеоудару очікується 4 бали. Про це повідомляє Meteoagent.
Читайте також: Землю накриє вісім магнітних бур у квітні – коли буде небезпечно та як вберегтися
Графік магнітних бур у квітні 2023 року
Найближче магнітне збурення очікується 14-15 квітня, потужністю в 3 бали. Вже наступного дня її негативний вплив на людей зросте.
Спокійним періодом буде 18-19 квітня, але вже 20 числа розпочнеться надпотужна магнітна буря за весь місяць. Вона піде на спад від 21 до 23 квітня.
- 14-15 квітня – магнітна буря в 3 бали.
- 16-17 квітня – магнітна буря в 4 бали.
- 18-19 квітня – небезпеки немає.
- 20-21 квітня – потужна магнітна буря інтенсивністю в 5 балів.
- 22-23 квітня – магнітна буря в 3 бали.
- 24-30 квітня – небезпеки немає.
Читайте також: У другій половині квітня очікується потужна магнітна буря – названо особливо небезпечні дати
Як поберегтися під час магнітних бур
Магнітні буря – це збурення геомагнітного поля нашої планети, які викликані потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.
В цей період люди скаржаться на головні болі, запаморочення, нудоту, підвищений тиск, біль у м'язах та суглобах, сонливість чи безсоння, слабкість. Також загострюються хронічні хвороби.
Як пережити період магнітних бур, щоб це не вплинуло на здоров'я:
- Пийте більше води та трав'яних чаїв. Відмовтеся від кави, алкоголю, кальяну та цигарок.
- Їжте здорову їжу, фрукти, овочі та зелень. Уникайте гострої, жирної та смаженої їжі.
- Надавайте перевагу прогулянкам на свіжому повітрі, в міру збільште фізичну активність.
-
Регулярно провітрюйте кімнати вдома.
-
Не нервуйте та уникайте скандалів, конфліктів.
- Дотримуйтеся режимів сну/підйомів.
Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.
Читайте також: Метеочутливим – поберегтися: коли у квітні магнітні бурі накриють Землю
Нагадаємо, що у квітні очікується низка помірної інтенсивності магнітних бур. Проте варто поберегтися в окремі дні, коли геомагнітні збурення стануть потужнішими.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!