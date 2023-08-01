У Японії знайшли викопний ліс епохи міоцену, який піднявся на поверхню (фото)

Наукове відкриття, яке здивувало вчених понад 25 років тому, отримало детальний опис. Йдеться про викопний ліс, який був виявлений на березі річки Кісо у 1994 році й знову потрапив у фокус уваги наукового світу.

Вчені з Кейптаунського університету провели додаткове ретельне дослідження цієї унікальної знахідки, повідомляє Science Alert.

Під час сильної посухи 1994 року понад 400 скам'янілих пнів вибули із води річки Кісо, знаходячись на північному сході від міста Нагоя. Незвичайність лісової знахідки полягала в тому, що рослинні скам'янілості дуже рідко зберігаються у такому цілому стані. Вчені вдались вивчити 137 пнів та скам'яніле листя, що навколо них.

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Унікальність лісу виявилась у тому, що він був заселений переважно одним видом дерев - Wataria parvipora. Понад 90% досліджених пнів належали до цього виду. Скам'яніле листя також було ідентифіковано як Byttneriophyllum tiliifolium, що є викопним видом сімейства мальвових.

Вчені з'ясували, що листя падало з дерев, відкидаючись на лісовій підстилці та зберігаючись у вигляді скам'янілостей поруч зі стовбурами.

Це дослідження стало по-справжньому важливим для вивчення екосистем минулих епох. Дані про збережений викопний ліс дають вченим унікальну можливість краще розуміти кліматичні умови й біологічний розвиток давніх екосистем.

Очікується, що інформація про ліс, що зберігся протягом століть на дні річки, допоможе науковцям краще зрозуміти екологічні процеси минулих епох та вплив людства на природу в цілому.

Нагадаємо, в Іспанії під час розкопок виявили 1800-річну мармурову статую німфи.

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