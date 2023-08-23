У будівлі чоловік знайшов тисячі скорпіонів (моторошне відео)

В Інтернеті з’явилося жахливе відео, на якому зображена кімната, повна скорпіонів, яку нібито знайшов мешканець Бразилії. Вони повзали по підлозі та стінах закинутої будівлі.

На відео можна помітити величезну колонію скорпіонів, які знайшли собі схованку від сонця. Коли чоловік зайшов до будівлі та увімкнув ліхтарик на телефоні, скорпіони почали повзати.

За даними Pest Defense, скорпіони не живуть групами. Це рідкісний випадок, коли вони "гніздяться" разом. І саме цей рідкісний момент потрапив на камеру того, хто знайшов схованку скорпіонів.

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Зазначається, що "скорпіони вважають за краще залишатися під камінням і в норах самі. Якщо вам трапилося виявити кілька скорпіонів в одному місці, то це скоріше обставина обмежених місць гніздування, ніж утворення колонії".

Незрозуміло, де було зняте відео, однак на Reddit пишуть, шо це сталося десь у Бразилії.

Користувачі онлайн-платформи припустили, що ці скорпіони партеногенні, тобто можуть народжувати без спаровування, тому це пояснює може пояснювати їхню величезну чисельність.

Раніше в Австралії на пляжі знайшли незвичайні скелетні останки, які викликали здивування серед місцевих мешканців і користувачів інтернету.

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