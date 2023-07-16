Моторошний скелет знайшли в Австралії: вважається, що це ''інопланетна русалка'' (фото)

Незвичайні скелетні останки, знайдені на пляжі Кеппел-Сендс у Квінсленді, Австралія, викликали сенсацію серед місцевих мешканців і користувачів інтернету.

Жінка, яку звати Боббі-Лі Оутс, прогулюючись пляжем, натрапила на таємничий скелет, який назвала "інопланетною русалкою". У соцмережі Фейсбук вона звернулася до групи морських біологів Marine Biology, щоб дізнатися, що саме вона знайшла.

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За словами Боббі-Лі, скелет був дуже схожий на русалку, але мав волохатий вигляд і куполоподібний гуманоїдний череп. Останки також мали розчепірені ребра, нагадуючи зображення інопланетян у фільмі "Хижак". Фотографії скелета викликали гострі дискусії щодо його походження, з деякими користувачами інтернету навіть пропонували варіанти, що це може бути останки істоти з іншої планети.

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Однак експерти з біорізноманіття висловили припущення, що ці останки можуть належати морському ссавцю. Роб Девіль, керівник проєкту Британської програми дослідження китоподібних, вважає, що це може бути маленький китоподібний, можливо дельфін або рідкісний тюлень.

Хелен Марш, почесна професорка університету Джеймса Кука, також припускає, що це морський ссавець, ймовірно тюлень, який розклався.

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