Вас спинив ТЦК, а військово-облікових документів немає: юрист пояснив, що робити

Через дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні чоловіки призовного віку мають постійно носити з собою документи, що посвідчують особу та військово-облікові документи (ВОД). Представники ТЦК та СП мають право вимагати пред'явлення цих документів.

За словами юриста Дмитра Франчука, у разі відсутності необхідних документів під час перевірки можливі такі наслідки:

Затримання для встановлення особи та перевірки військово-облікового статусу Супровід до територіального центру комплектування для ідентифікації Отримання повістки для уточнення даних або проходження медкомісії

Важливо розуміти, що відсутність документів може кваліфікуватися як порушення правил військового обліку, що тягне за собою адміністративну відповідальність та штрафи.

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Якщо ви опинились у ситуації без документів, експерт рекомендує:

- Відверто пояснити ситуацію працівникам ТЦК

- Домовитись про повторну зустріч

- Занотувати контактні дані представника ТЦК та час майбутньої зустрічі

- Підготувати всі необхідні документи до призначеної дати

"Рекомендую завжди мати при собі копії основних документів для запобігання проблемним ситуаціям. При цьому пам'ятайте, що всі дії представників ТЦК повинні відповідати чинному законодавству", - підкреслює Дмитро Франчук.

Обов'язковими для носіння документами є:

- Паспорт громадянина України

- Військовий квиток

- Документи про виключення з військового обліку, бронювання або відстрочку (за наявності).

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