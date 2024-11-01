Вас остановил ТЦК, а военно-учетных документов нет: юрист объяснил, что делать

Из-за действия военного положения и общей мобилизации в Украине мужчины призывного возраста должны постоянно носить с собой документы, удостоверяющие личность и военно-учетные документы (ВОД). Представители ТЦК и СП имеют право потребовать предъявления этих документов.

По словам юриста Дмитрия Франчука, в случае отсутствия необходимых документов во время проверки возможны следующие последствия:

Задержание для установления личности и проверки военно-учетного статуса Сопровождение в территориальный центр комплектования для идентификации Получение повестки для уточнения данных или прохождения медкомиссии

Важно понимать, что отсутствие документов может квалифицироваться как нарушение правил военного учета, что влечет административную ответственность и штрафы.

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Если вы оказались в ситуации без документов, эксперт рекомендует:

- откровенно объяснить ситуацию работникам ТЦК

- Договориться о повторной встрече

- Записать контактные данные представителя ТЦК и время предстоящей встречи

- подготовить все необходимые документы к назначенной дате

"Рекомендую всегда иметь при себе копии основных документов для предотвращения проблемных ситуаций. При этом помните, что все действия представителей ТЦК должны соответствовать действующему законодательству", - подчеркивает Дмитрий Франчук.

Обязательными для ношения документами являются:

- паспорт гражданина Украины

- военный билет

- документы об исключении из военного учета, бронировании или отсрочке (при наличии).

Напомним, мы уже писали, имеют ли право на отсрочку от призыва студенты иностранных вузов.

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