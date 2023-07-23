Поблизу Бахмута бійці 56 бригади накрили позицію росіян касетними снарядами (відео)

Українські захисники на Бахмутському напрямку знищили росіян, що ховалися в окопах. По ворогу відпрацювали 155-мм та касетними снарядами.

Відео знищення ворога потрапило у мережу. Його опублікували у Телеграм-каналі "In Factum".

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Зазначається, що ворога ліквідували бійці 21-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" та 56-ї окремої мотопіхотної бригади.

Відео дня

"Бійці 21-го ОМПБ "Сармат" 56-ї ОМПБр відпрацьовують по позиції росіян звичайними та касетними снарядами 155-мм на Бахмутському напрямку", – йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, днями бійці 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України ліквідували танк окупантів T-80. Розвідку цілей здійснили бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

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