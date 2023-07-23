ukr
русский
Війна в Україні

Поблизу Бахмута бійці 56 бригади накрили позицію росіян касетними снарядами (відео)

Билім Олена

Поблизу Бахмута бійці 56 бригади накрили позицію росіян касетними снарядами (відео)

Українські захисники на Бахмутському напрямку знищили росіян, що ховалися в окопах. По ворогу відпрацювали 155-мм та касетними снарядами.

Відео знищення ворога потрапило у мережу. Його опублікували у Телеграм-каналі "In Factum".

Читайте також: Бійці ВМС ЗСУ в тилу "демілітаризували" ворога разом з його складом та вантажівками (відео)

Зазначається, що ворога ліквідували бійці 21-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" та 56-ї окремої мотопіхотної бригади.

"Бійці 21-го ОМПБ "Сармат" 56-ї ОМПБр відпрацьовують по позиції росіян звичайними та касетними снарядами 155-мм на Бахмутському напрямку", – йдеться в описі до відео.

Поблизу Бахмута бійці 56 бригади накрили позицію росіян касетними снарядами (відео)

Нагадаємо, днями бійці 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України ліквідували танк окупантів T-80. Розвідку цілей здійснили бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Війна в УкраїніЗброяВибухиВідеоРосіяниУкраїнські військові