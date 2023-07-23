Вблизи Бахмута бойцы 56 бригады накрыли позицию россиян кассетными снарядами (видео)

Украинские защитники на Бахмутском направлении уничтожили скрывавшихся в окопах россиян. По врагу отработали 155-мм и кассетные снаряды.

Видео уничтожения врага попало в сеть. Его опубликовали в телеграм-канале "In Factum".

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Отмечается, что врага ликвидировали бойцы 21 отдельного мотопехотного батальона "Сармат" и 56 отдельной мотопехотной бригады.

Видео дня

"Бойцы 21-го ОМПБ "Сармат" 56-й ОМПБр отрабатывают по позиции россиян обычными и кассетными снарядами 155-мм на Бахмутском направлении", — говорится в описании видео.

Напомним, на днях бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины ликвидировали танк оккупантов T-80. Разведку целей провели бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

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