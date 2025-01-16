Британія конфіскувала 2,2 мільярда доларів у Bitcoin

У Великій Британії завершено масштабне розслідування, яке стало однією з найбільших справ у сфері відмивання грошей через криптовалюту. Цзянь Вень, 42-річну громадянку, засудили до шести років і восьми місяців ув’язнення за участь у схемі легалізації незаконних доходів через Bitcoin. Під час операції британська поліція вилучила понад 61 000 BTC, вартість яких на той момент становила 2,2 мільярда доларів. Ці кошти були безпосередньо пов’язані зі складною шахрайською схемою, організованою в Китаї, яка привернула увагу правоохоронців із кількох країн.

Цзянь Вень працювала на Яді Чжана (відомого також як Чжімінь Цянь), який обманув понад 130 000 інвесторів, переконуючи їх вкладати кошти у фальшиві інвестиційні проекти. Хоча сама Вень безпосередньо не брала участі в шахрайських маніпуляціях, вона активно займалася відмиванням отриманих коштів. Її роль полягала в конвертації біткойнів на готівку та придбанні елітного майна, коштовностей і предметів розкоші. Завдяки сучасним технологіям блокчейн-аналізу слідчі змогли відстежити всі рухи коштів до останньої транзакції, що стало ключовим доказом у справі.

Ця подія є важливим сигналом для всіх, хто інвестує у криптовалюту чи використовує її у фінансових операціях. Уряд Великої Британії показав, що навіть децентралізовані активи не є повністю поза межами контролю. Завдяки новому регулюванню правоохоронці отримали можливість вилучати криптовалюту, пов’язану з незаконною діяльністю, і використовувати її як переконливий доказ у судах. Цей випадок також підтверджує, що технології блокчейн, які забезпечують прозорість транзакцій, можуть стати ефективним інструментом для боротьби з фінансовими злочинами.

Для криптоінвесторів ця ситуація є нагадуванням про необхідність легалізації своїх доходів і забезпечення прозорості джерел активів. Попри те, що цифрові валюти залишаються привабливими для багатьох, кожна значна транзакція може викликати інтерес регуляторів, якщо її походження не підтверджено. Проте ці заходи також мають позитивний бік: вони можуть підвищити довіру інституційних інвесторів до ринку і зробити його більш стабільним.

Загалом, справа Цзянь Вень демонструє, що регулювання криптовалютної індустрії стає невід’ємною частиною розвитку ринку. Для власників цифрових активів це означає нову еру, де прозорість, безпека і співпраця між спільнотою та державними інституціями визначатимуть майбутнє ринку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!