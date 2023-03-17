Венера сприятиме в романтичному та фінансовому плані чотирьом знакам зодіаку

З 17 березня по 11 квітня Венера перебуватиме в Тельці, знаку, яким вона керує. Планета подарує можливість декільком знакам проявити чуттєвість і витонченість.

Цей вплив дозволить задовольнити всі бажання, матеріальні та еротичні. Астрологи назвали чотири знаки зодіаку, яким пощастить найбільше.

Телець

Зросте ваша впевненість і самовпевненість, але й підвищиться чуттєвість і еротичність. Ваш час буде чудовим, ви будете повністю прийняті оточуючими, і заведете нові знайомства з типовою легкістю.

Успіхів у протилежної статі буде достатньо, і якщо ви захочете змінити свою зовнішність, знайте, що вони збільшаться ще більше. Це вдалий час, щоб задовольнити бажання, покінчити з самотністю, заробити гроші або інші матеріальні блага і встановити вигідні партнерські відносини.

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Овен

З Венерою у вашому 2-му домі, Овни будуть серед найбільш щасливих, оскільки це дасть можливість придбати матеріальні блага та все, що заманить апетит. Умови для покращення фінансового становища, збільшення доходу, виграшу подарунка чи здійснення давно бажаної покупки більш ніж ідеальні.

З іншого боку, ви укладете вигідну угоду або будете шукати способи збільшити свій дохід. Ви також будете більш рішуче задовольняти тут і зараз деякі свої бажання, тоді як рівень вашої сексуальності небезпечно підвищиться.

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Терези

Венера входить у ваш 8-й дім, наповнена подарунками, як матеріальними, так і романтичними. Ви цінуєте прекрасне в житті. У ваші руки прийдуть теплі гроші, які допоможуть позбутися "фінансового тягаря", створити запас, який буде служити подушкою безпеки.

Також Терези зможуть використати деяку суму для покупки речей, які приносять задоволення або полегшують життя. З іншого боку, любов з’явиться, і ви, швидше за все, привернете людину, з якою виникне сильна хімія.

Козеріг

З Венерою у вашому 5-му будинку любовне життя починає розвиватися. У вас буде сильна потреба творити, а також шукати пару, яка запропонує вам усе, чого ви бажаєте. У поєднанні з магнетизмом і чарівністю, ви досягнете успіху.

Вашим основним проханням також буде добре провести час, не пустувати і не балувати себе безглуздими речами, а також зуміти при сприятливих умовах створити стабільні відносини. Якщо ви вже у стосунках, це ідеальний період, щоб згладити напругу з партнером.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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