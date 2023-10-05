Смак осені: рецепт гарбузового соку з імбирем
Ідеальний напій для любителів гарбуза за рецептом від Shuba. Імбир додає напою пікантності.
Інгредієнти:
Гарбуз – 600 г
Яблука – 1 шт.
Лимон – 1 шт.
Корінь імбиру свіжий – 5 г
Мед – 30 г
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Спосіб приготування:
Фрукти та імбир очистіть. Наріжте. З лимона вичавіть сік.
Гарбуз, імбир і яблуко пропустіть через соковитискач. Додайте лимонний сік, мед і перемішайте. Відправте на 1 годину в холодильник.
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