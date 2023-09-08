Смачно, як у бабусі: неймовірно простий рецепт смажених пиріжків з горохом
Пиріжки з горохом – це популярна страва української кухні. Їх готують з тіста, начиненого вареним горохом, цибулею та спеціями. Пиріжки можуть бути смажені або запечені.
Смажені пиріжки з горохом мають хрустку скоринку і соковиту начинку. Вони готуються досить швидко і легко.
Якщо ви хочете приготувати смачні пиріжки з горохом, дотримуйтесь наступних порад:
1. Використовуйте якісні продукти. Для тіста підійдуть будь-які дріжджі, але краще використовувати свіжі.
2. Не кидайте в тісто забагато борошна – воно повинно бути м'яким і еластичним.
3. Начинку готуйте заздалегідь. Горох треба замочити, потім зварити й охолодити.
4. Смажте пиріжки на середньому вогні. Вони повинні підрум'янитися з обох боків.
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Для тіста потрібні: склянка води, 1 с. л. цукру, столова ложка сухих дріжджів, 3 склянки борошна, яйце.
Для начинки підготуйте: склянку гороху, одну цибулину. за бажанням можете додати улюблені спеції.
Як смажити пиріжки з горохом на сковороді:
- Для початку горох вимочіть, а потім відваріть. Коли горохова каша буде готова, обсмажте дрібно порізану цибулину, додайте її до гороху.
- Готуємо тісто: у теплій воді розчиніть дріжджі, додайте цукор. Розмішайте й додайте 3 ст. л. борошна. Вимісіть опару й відставте у тепло.
- Решту борошна висипте у глибоку миску та додайте опару. Замісіть тісто ложкою, як на оладки. Потім накрийте його рушником й поставте у тепле місце підійматися.
- Поставте сковорідку на середній вогонь та влийте олію (десь 5 ст. л.).
- Змажте руки олією, відщипніть тісто та сформуйте невелику оладку, вкладіть у середину столову ложку начинки, й сформуйте пиріжок. Викладіть на сковорідку. Смажте з обох боків до появи рум'яної скоринки.
- Викладайте готові пиріжки на паперові рушники, аби вони увібрали зайвий жир.
До цих пиріжків можна приготувати часникову заправку, аби їхній смак був не таким прісним. Візьміть 4 зубчики часнику, розчавіть, посоліть й додайте олії. Перемішайте та полийте пиріжки зверху. Або є вмокайте пиріжок у часникову заправку.
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