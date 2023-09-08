Смачно, як у бабусі: неймовірно простий рецепт смажених пиріжків з горохом

Пиріжки з горохом – це популярна страва української кухні. Їх готують з тіста, начиненого вареним горохом, цибулею та спеціями. Пиріжки можуть бути смажені або запечені.

Смажені пиріжки з горохом мають хрустку скоринку і соковиту начинку. Вони готуються досить швидко і легко.

Якщо ви хочете приготувати смачні пиріжки з горохом, дотримуйтесь наступних порад:

1. Використовуйте якісні продукти. Для тіста підійдуть будь-які дріжджі, але краще використовувати свіжі.

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2. Не кидайте в тісто забагато борошна – воно повинно бути м'яким і еластичним.

3. Начинку готуйте заздалегідь. Горох треба замочити, потім зварити й охолодити.

4. Смажте пиріжки на середньому вогні. Вони повинні підрум'янитися з обох боків.

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Для тіста потрібні: склянка води, 1 с. л. цукру, столова ложка сухих дріжджів, 3 склянки борошна, яйце.

Для начинки підготуйте: склянку гороху, одну цибулину. за бажанням можете додати улюблені спеції.

Як смажити пиріжки з горохом на сковороді:

Для початку горох вимочіть, а потім відваріть. Коли горохова каша буде готова, обсмажте дрібно порізану цибулину, додайте її до гороху. Готуємо тісто: у теплій воді розчиніть дріжджі, додайте цукор. Розмішайте й додайте 3 ст. л. борошна. Вимісіть опару й відставте у тепло. Решту борошна висипте у глибоку миску та додайте опару. Замісіть тісто ложкою, як на оладки. Потім накрийте його рушником й поставте у тепле місце підійматися. Поставте сковорідку на середній вогонь та влийте олію (десь 5 ст. л.). Змажте руки олією, відщипніть тісто та сформуйте невелику оладку, вкладіть у середину столову ложку начинки, й сформуйте пиріжок. Викладіть на сковорідку. Смажте з обох боків до появи рум'яної скоринки. Викладайте готові пиріжки на паперові рушники, аби вони увібрали зайвий жир.

До цих пиріжків можна приготувати часникову заправку, аби їхній смак був не таким прісним. Візьміть 4 зубчики часнику, розчавіть, посоліть й додайте олії. Перемішайте та полийте пиріжки зверху. Або є вмокайте пиріжок у часникову заправку.

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