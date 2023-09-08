Вкусно, как у бабушки: невероятно простой рецепт жареных пирожков с горохом

Пирожки с горохом – это популярное блюдо украинской кухни. Их готовят из теста, начиненного вареным горохом, луком и специями. Пирожки могут быть жареные или запеченные.

Жареные пирожки с горохом имеют хрустящую корочку и сочную начинку. Они готовятся достаточно быстро и легко.

Если вы хотите приготовить вкусные пирожки с горохом, следуйте следующим советам:

1. Используйте высококачественные продукты. Для теста подойдут любые дрожжи, но лучше использовать свежие.

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2. Не бросайте в тесто слишком много муки – оно должно быть мягким и эластичным.

3. Начинку готовьте заранее. Горох нужно замочить, затем сварить и охладить.

4. Жарьте пирожки на среднем огне. Они должны подрумяниться с обеих сторон.

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Для теста требуются: стакан воды, 1 с. л. сахара, столовая ложка сухих дрожжей, 3 стакана муки, яйцо.

Для начинки подготовьте стакан гороха, одну луковицу. по желанию можете добавить любимые специи.

Как жарить пирожки с горохом на сковороде:

Для начала горох вымочите, а затем отварите. Когда гороховая каша будет готова, обжарьте мелко порезанную луковицу, добавьте ее в горох. Готовим тесто: в тёплой воде растворите дрожжи, добавьте сахар. Размешайте и добавьте 3 ст. л. муки. Вымесите опару и отставьте в тепло. Остальную муку высыпьте в глубокую миску и добавьте опару. Замесите тесто ложкой, как на оладьи. Затем накройте его полотенцем и поставьте в теплое место подниматься. Поставьте сковороду на средний огонь и влейте масло (примерно 5 ст. л.). Смажьте руки маслом, отщипните тесто и сформуйте небольшую оладью, вложите внутрь столовую ложку начинки и сформуйте пирожок. Выложите на сковороду. Жарьте по бокам до появления румяной корочки. Выкладывайте готовые пирожки на бумажные полотенца, чтобы они впитали лишний жир.

К этим пирожкам можно приготовить чесночную заправку, чтобы их вкус был не столь пресным. Возьмите 4 зубчика чеснока, раздавите, посолите и добавьте подсолнечное масло. Перемешайте и полейте пирожки сверху. Или есть мокайте пирожок в чесночную заправку.

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