У що не варто вкладати гроші: експерти назвали найневигідніші інвестиції для українців

У фінансовому секторі зазначають, що нерухомість – як квартири, так і приватні будинки — вже не є вигідним інструментом для інвестування. Причиною є висока залежність цього ринку від ситуації на фронті. Крім того, експерти не радять вкладати кошти й у золото, оскільки воно також не гарантує стабільного прибутку.

Про це повідомив фінансовий аналітик Сергій Фурса. За його словами, нинішня ситуація на ринку нерухомості є досить заплутаною.

Фурса зауважив, що раніше оцінювати цей сектор було простіше, адже орієнтиром зазвичай слугував Київ. Нині ж важко визначити:

які ціни вважаються об’єктивними;

і як розвиватиметься ситуація найближчим часом.

"Усе сильно пов’язане з перебігом війни", – зазначив експерт, маючи на увазі на значну чутливість ринку до бойових дій та ракетних ударів.

Крім того, на думку фахівця, золото також не є вдалою інвестицією. Він пояснив, що:

різниця між ціною купівлі та продажу занадто велика;

а передбачити, як змінюватиметься вартість цього металу, надзвичайно складно.

"Це дуже специфічний ринок. Золото останнім часом дуже суттєво підросло в ціні – але бути впевненим, що воно продовжить своє зростання, дуже важко. ... Прогнозувати подальшу траєкторію ціни золота я не можу", – сказав експерт.

Читайте також: Скільки часу доведеться накопичувати, щоб купити нове авто в Україні і США: порівняння

Чи має сенс масово купувати долари та євро?

Фінансовий аналітик Олексій Козирев раніше зауважив, що, попри зростання ролі євро на глобальних фінансових ринках і заяви Європейського центрального банку про потенціал цієї валюти стати альтернативою долару як основному резервному активу, робити ставку виключно на євро наразі не слід. Причини цього такі:

Економічна ситуація в Євросоюзі все ще балансує на межі рецесії та застою.

Спостерігається поглиблення економічного дисбалансу між різними країнами-членами ЄС.

Провідні економіки регіону, зокрема Німеччина та Франція, не в змозі витягти на собі весь союз.

ЄС залишається вразливим до коливань цін на енергоресурси.

У нинішніх умовах загостреної боротьби за міжнародні ринки та глобальної економічної фрагментації значне укріплення євро щодо долара та інших провідних валют є невигідним ані для ЄЦБ, ані для європейських експортерів – адже це знижує конкурентоспроможність їх продукції.

Фахівці фінансової компанії ICU не рекомендують українцям тримати заощадження в доларовій валюті. Як зазначають аналітики, лише протягом 2025 року еквівалент 100 доларів, збережених "під подушкою" або на звичайному рахунку, знецінився більш ніж на 3% у річному обчисленні. Щоб долар почав приносити прибуток, він має істотно зрости в ціні.

"Традиційна інвестиційна "тиха гавань" українців – купівля і пасивне тримання готівкового долара – це скоріше психологічна захисна реакція, ніж продумана інвестиція. ... Аналітики повсюдно переглянули свої прогнози в бік сильнішої гривні. Ринковий консенсус уже не 45-46, а скоріше 43-44 грн/долар наприкінці 2025 року", – зазначається у повідомленні.

Навіть у разі зниження курсу до 45 гривень за долар, дохідність від інвестицій у американську валюту не перевищить прибутку за звичайними гривневими депозитами після оподаткування, який наразі становить приблизно 10%.

Нагадаємо, раніше українцям розповіли про перспективні напрямки інвестування у 2025 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!