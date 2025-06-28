Во что не стоит вкладывать деньги: эксперты назвали самые невыгодные инвестиции для украинцев

В финансовом секторе отмечают, что недвижимость – как квартиры, так и частные дома – уже не является выгодным инструментом для инвестирования. Причиной является высокая зависимость этого рынка от ситуации на фронте. Кроме того, эксперты не советуют вкладывать средства и в золото, поскольку оно также не гарантирует стабильной прибыли.

Об этом сообщил финансовый аналитик Сергей Фурса. По его словам, нынешняя ситуация на рынке недвижимости является достаточно запутанной.

Фурса отметил, что раньше оценивать этот сектор было проще, ведь ориентиром обычно служил Киев. Сейчас же трудно определить:

какие цены считаются объективными;

и как будет развиваться ситуация в ближайшее время.

"Все сильно связано с ходом войны", – отметил эксперт, имея в виду значительную чувствительность рынка к боевым действиям и ракетным ударам.

Кроме того, по мнению специалиста, золото также не является удачной инвестицией. Он пояснил, что:

разница между ценой покупки и продажи слишком велика;

а предсказать, как будет меняться стоимость этого металла, чрезвычайно сложно.

"Это очень специфический рынок. Золото в последнее время очень существенно подросло в цене - но быть уверенным, что оно продолжит свой рост, очень трудно. ... Прогнозировать дальнейшую траекторию цены золота я не могу", – сказал эксперт.

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Имеет ли смысл массово покупать доллары и евро?

Финансовый аналитик Алексей Козырев ранее заметил, что, несмотря на рост роли евро на глобальных финансовых рынках и заявления Европейского центрального банка о потенциале этой валюты стать альтернативой доллару как основному резервному активу, делать ставку исключительно на евро пока не следует. Причины этого следующие:

Экономическая ситуация в Евросоюзе все еще балансирует на грани рецессии и застоя.

Наблюдается углубление экономического дисбаланса между различными странами-членами ЕС.

Ведущие экономики региона, в частности Германия и Франция, не в состоянии вытянуть на себе весь союз.

ЕС остается уязвимым к колебаниям цен на энергоресурсы.

В нынешних условиях обостренной борьбы за международные рынки и глобальной экономической фрагментации значительное укрепление евро относительно доллара и других ведущих валют невыгодно ни для ЕЦБ, ни для европейских экспортеров – ведь это снижает конкурентоспособность их продукции.

Специалисты финансовой компании ICU не рекомендуют украинцам держать сбережения в долларовой валюте. Как отмечают аналитики, только в течение 2025 года эквивалент 100 долларов, сохраненных "под подушкой" или на обычном счете, обесценился более чем на 3% в годовом исчислении. Чтобы доллар начал приносить прибыль, он должен существенно вырасти в цене.

"Традиционная инвестиционная "тихая гавань" украинцев – покупка и пассивное держание наличного доллара – это скорее психологическая защитная реакция, чем продуманная инвестиция. ... Аналитики повсеместно пересмотрели свои прогнозы в сторону более сильной гривны. Рыночный консенсус уже не 45-46, а скорее 43-44 грн/доллар в конце 2025 года", – отмечается в сообщении.

Даже в случае снижения курса до 45 гривен за доллар, доходность от инвестиций в американскую валюту не превысит прибыли по обычным гривневым депозитам после налогообложения, который сейчас составляет примерно 10%.

Напомним, ранее украинцам рассказали о перспективных направлениях инвестирования в 2025 году.

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