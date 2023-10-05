У Франції розкопали 1800-річний саркофаг, у якому похована статусна жінка (фото)

Археологи, які розкопували стародавній некрополь у Франції, виявили саркофаг римської доби з останками жінки другого століття. Вона була похована з масляними лампами та аксесуарами.

За словами археологів, у гробниці, ймовірно, зберігаються останки елітної жінки. Про це повідомляє Live Science.

Грубий вапняковий саркофаг був закритий вісьмома залізними застібками, а його вміст було заховано під товстою кам’яною кришкою вагою 770 кілограмів. Щоб побачити, що знаходиться всередині, археологи зробили рентген саркофага, а потім вставили ендоскопічну камеру, яка виявила людський скелет і різні могильні речі.

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Скелет жінки був оточений косметичними аксесуарами, в тому числі невеликим дзеркалом, каблучкою з бурштином і гребінцем. Вони призначені для супроводу тіла в загробне життя.

Така монументальна гробниця говорить про те, що жінка, якій було близько 40 років, коли вона померла, мала "особливий статус".

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