У Франції врятували гадюку, в горлі якої застрягла риба (фото)

На озері Карсес на південному сході Франції герпетолог Ніколас Фуенто став свідком надзвичайної події. Він побачив гадюку, з пащі якої стирчала риба.

Як повідомляє IFLScience, Ніколас Фуенто зафіксував цей момент на фото. На них можна побачити, як гадюка (Natrix maura) спробувала поласувати рибою під назвою йорж (Gymnocephalus cernua), що значно перевершувала розмірами пащу хижака.

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Герпетолог пояснив, що зазвичай гадюки харчуються дрібними видами риб. Однак йорж є інвазивним видом риби, який поширюється завдяки каналам, створеним людиною, або потрапляє до водойм з наживкою рибалок.

Змія намагалася викинути рибу зі свого стравоходу, проте колючки на спині риби впилися в її глотку.

Герпетолог витяг рибу, врятувавши змію. Хоча риба загинула, змія вижила та відправилася в підлісок.

Дослідники у Herpetology Notes зауважили, що навіть у випадках, коли змія виживає після подібних інцидентів, травми від шипів риби можуть бути смертельними. Останнім часом спостерігається збільшення випадків нападу рибоїдних змій на інвазивні види риб, що може призвести до загрози для видів змій та біорізноманіття вцілому.

Науковці вважають, що ці випадки стають все поширенішими й вказують на реальну загрозу для інвазивних видів риб та місцевих видів змій, які харчуються рибою.

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