Во Франции спасли змею, в горле которой застряла рыба (фото)

На озере Карсес на юго-востоке Франции герпетолог Николас Фуэнто стал свидетелем чрезвычайного происшествия. Он увидел гадюку, из пасти которой торчала рыба.

Как сообщает IFLScience, Николас Фуэнто зафиксировал этот момент на фото. На них можно увидеть, как гадюка (Natrix maura) попыталась полакомиться рыбой под названием ерш (Gymnocephalus cernua), что значительно превосходило размерами пасть хищника.

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Герпетолог объяснил, что обычно змеи питаются мелкими видами рыб. Однако ерш является инвазивным видом рыбы, который распространяется благодаря каналам, созданным человеком, или попадает в водоемы с наживкой рыбаков.

Змея пыталась выбросить рыбу из своего пищевода, однако колючки на спине рыбы вонзились в ее глотку.

Герпетолог вытащил рыбу, спасши змею. Хотя рыба погибла, змея выжила и отправилась в подлесок.

Исследователи Herpetology Notes отметили, что даже в случаях, когда змея выживает после подобных инцидентов, травмы от шипов рыбы могут быть смертельными. В последнее время наблюдается увеличение случаев нападения рыбоядных змей на инвазивные виды рыб, что может привести к угрозе для видов змей и биоразнообразия в целом.

Ученые считают, что эти случаи становятся все более распространенными и указывают на реальную угрозу для инвазивных видов рыб и местных видов змей, питающихся рыбой.

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