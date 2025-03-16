У Львові можуть відкрити аеропорт: названа дата

За сприятливих обставин міжнародний аеропорт "Львів" імені короля Данила Галицького може відновити авіасполучення вже у квітні-травні цього року. Іншим можливим терміном відкриття неба вважається літо.

Приблизно п’ять-сім авіакомпаній готові розпочати роботу в аеропорту протягом місяця після відновлення його діяльності, демонструючи цим свою підтримку Україні. Окрім того, уряд розглядає можливість відкриття ще одного авіавузла в західному регіоні — аеропорту в Ужгороді. Про це виданню "Високий Замок" розповіла гендиректорка міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького Тетяна Романовська.

"Зі Львова готові літати авіакомпанії Wizzair, Air Baltic, "Турецькі авіалінії, Sky Up, "Австрійські авіалінії", Lufthansa, LOT", – зазначила вона. – Наразі йдеться про відновлення регулярних рейсів зі Львова. Чартерні рейси, швидше за все, буде пробувати повернути авіакомпанія Sky Up. В них гарна мережа маршрутів у Європі. Ті самі маршрути готові виконувати і зі Львова. Або з іншого українського міста. Цього року представники авіакомпанії вийшли до нас з комунікацією, провели свої аудити. Представники Wizzair ще торік провели свій аудит. Проводять попередній аналіз і коли буде рішення про відкриття неба, впродовж трьох-чотирьох днів приїжджають до нас працювати".

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Туристичні агентства та туроператори пропонують українцям тури на літній сезон з аеропортів Польщі та інших країн ЄС. За словами Тетяни Романовської, у разі відкриття львівського аеропорту вони швидко змінять маршрут, адже це буде вигідніше та зручніше порівняно з вильотами з Євросоюзу.

"Ми б хотіли, аби відкриття аеропорту відбулося в літній період, бо розуміємо, що основний авіаційний трафік припадає на відпустки, літо та, коли довший день, – відзначає Тетяна Романовська. – Якщо це відбудеться вже у квітні чи травні, то для нас це буде надзвичайно добре".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який аеропорт в Україні може запрацювати першим та коли це може відбутися.

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