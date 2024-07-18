Вовк на Закарпатті забіг у двір та загриз собаку: інцидент потрапив на відео

Вчора вночі, 17 липня, у селі Порошково на Закарпатті вовк загриз собаку у дворі приватного будинку. Про це повідомляє місцеве видання Mukachevo.net з посиланням на Закарпатське обласному товаристві мисливців та рибалок.

Інцидент стався близько другої години ночі. Камери відеоспостереження зафіксували, як вовк пробрався на подвір'я та напав на собаку. На жаль, тварині не вдалося врятуватися.

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За словами жителів Порошкова, це перший випадок, коли вовк заходить у село. Проте, в сусідніх населених пунктах подібні напади вже траплялися. Так, пів року тому вовки атакували тварин у Зарічеві, Сімері, Сімерках та Буковці.

Місцеві жителі б'ють на сполох через зростання популяції хижих звірів у закарпатських лісах. Вони пов'язують це з дією заборони на полювання, яка діє в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Через те, що полювання заборонено, вовків, шакалів, лисиць та інших хижаків стало значно більше. Вони голодні й шукають їжу, тому й заходять у села", - каже один з жителів Порошкова.

Фахівці також підтверджують, що через збільшення кількості хижаків зростає й ризик зараження їхніми інфекціями. Так, за останні два роки у Закарпатті у вовків та лисиць було виявлено сказ та лептоспіроз. Окрім того, в регіоні зафіксовано спалах африканської чуми диких свиней.

Місцева влада закликає жителів сіл бути обережними та не виходити на вулицю вночі без супроводу. Також рекомендується вжити заходів для захисту своїх домашніх тварин: тримати їх у закритих приміщеннях або на ланцюгах, а також не залишати їжу на вулиці.

Нагадаємо, у жовні 2023 року на Прикарпатті ведмідь вибіг з лісу та атакував коня.

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