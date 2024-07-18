Волк в Закарпатье забежал во двор и загрыз собаку: инцидент попал на видео

Вчера ночью, 17 июля, в селе Порошково в Закарпатье волк загрыз собаку во дворе частного дома. Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net со ссылкой на Закарпатское областное общество охотников и рыбаков.

Инцидент произошел около двух часов ночи. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как волк пробрался во двор и напал на собаку. К сожалению, животному не удалось спастись.

Вас также заинтересует: Чернобыльские волки-мутанты развили противораковые способности

По словам жителей Порошкова, это первый случай, когда волк заходит в деревню. Однако в соседних населенных пунктах подобные нападения уже были. Полгода назад волки атаковали животных в Заричеве, Симере, Симерках и Буковке.

Местные жители бьют тревогу из-за роста популяции хищных зверей в закарпатских лесах. Они связывают это с действием запрета на охоту, действующего в Украине с начала полномасштабного вторжения России.

"Из-за того, что охота запрещена, волков, шакалов, лис и других хищников стало гораздо больше. Они голодны и ищут пищу, потому и заходят в села", — говорит один из жителей Порошкова.

Специалисты также подтверждают, что из-за увеличения количества хищников растет риск заражения их инфекциями. Так, за последние два года в Закарпатье у волков и лис было обнаружено бешенство и лептоспироз. Кроме того, в регионе зафиксирована вспышка африканской чумы диких свиней.

Местные власти призывают жителей сел соблюдать осторожность и не выходить на улицу ночью без сопровождения. Также рекомендуется принять меры по защите своих домашних животных: держать их в закрытых помещениях или на цепях, а также не оставлять еду на улице.

Напомним, в октябре 2023 года на Прикарпатье медведь выбежал из леса и атаковал коня.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!