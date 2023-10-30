Вісім продуктів, які приваблюють мишей у вашому домі

Певні продукти, які зберігаються на нашій кухні або в коморі, можуть привабити небажаних гостей – шкідливих гризунів. Якщо ви хочете цього уникнути, треба ізолювати їжу, яка є магнітом для мишей.

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Забудьте всі байки про сир, який нібито люблять миші. Видання Best Life назвало продукти, які найбільше люблять гризуни.

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1. Шоколад. Чи не кожен має запас солодощів у шафі, але миші дуже люблять шоколад. Тому важливо його правильно зберігати. Для цього не підходять картонні коробки, тонкий целофан, поліетиленові пакети або паперові пакети.

Використання жорстких пластикових або скляних контейнерів із щільно закритими кришками допоможе захистити солодощі від "нападу" гризунів.

2. Фрукти та овочі. Свіжі фрукти, ягоди та овочі також можуть бути привабливими для гризунів. Експерти кажуть, що миші особливо люблять їжу, яку вони можуть знайти в природі.

Миші часто їдять малинові та ожинові кущі, а також яблуні та груші в дикій природі, тому це джерело їжі вони шукають у вашому домі. Цих гризунів приваблює запах і солодкість фруктів, тому переконайтеся, що на вашій кухні не залишилося гнилих фруктів або залишків фруктів у вільному доступі.

3. Горіхи. Цей продукт дуже популярний серед гризунів. Миші люблять арахіс, волоські горіхи, мигдаль та різні інші горіхи. Ця закуска містить багато білка та є чудовим джерелом їжі та енергії для мишей. Цей продукт треба зберігати в герметичних контейнерах або мішках.

4. Арахісове масло. Після шоколаду арахісове масло є другою улюбленою їжею мишей. Цей продукт багатий білком і є ідеальним поєднанням вуглеводів і цукрів, які зрештою дадуть гризунам необхідну енергію. Найкраще зберігати його високо та в банці, а не в нижніх частинах комори.

5. Насіння і зерна. Миші віддають перевагу їжі з високим вмістом вуглеводів, яка включає зерно та насіння. Зберігайте такі продукти, як рис, кіноа, попкорн, насіння чіа, сочевиця, насіння соняшнику, фаро та ячмінь, у герметичних скляних банках або пластикових контейнерах, а не в оригінальних пакетах. або ящики. Ви також повинні очистити будь-яке сміття, що залишилося у ваших шафах, зі зламаних або негерметичних контейнерів.

6. Пластівці та гранола. Іноді миші віддають перевагу вуглеводам, а не білкам, залежно від того, чого не вистачає їхньому організму. Тому такі продукти, як пластівці, батончики гранола або крекери, дуже привабливі для них.

Миші дуже швидко розгризають коробки та пакети, тому ви завжди повинні класти ці предмети в герметичний посуд або скляні контейнери.

7. М'ясо. Хоча малоймовірно, що миші проберуться до вашого холодильника, м’ясо все одно є головним смаколиком, якщо воно залишилося у смітнику після того, як його викинули.

Гризуни всеїдні. Тому викидати залишки м'яса варто у закритий мішок для сміття і як найшвидше винести з дому на смітник. Запах гнилого м’яса може привабити гризунів на вашу кухню.

Крім цього, сушене м’ясо може бути однаково апетитним для мишей та інших гризунів. Якщо у вас на кухні лежить в’ялена яловичина, обов’язково зберігайте її в герметичному пластиковому контейнері, оскільки вона дуже гостра і принесе мишей у ваш дім.

8. Корм для домашніх тварин. Зберігання корму для домашніх тварин у відкритих пакетах, на підлозі, у вашій кухонній коморі може привабити гризунів. Корм для домашніх тварин слід зберігати в пластикових контейнерах, який блокуватиме запах від гризунів і ускладнюватиме їхній доступ.

Нагадаємо, що фахівці зі шкідників розповіли про речі, які стануть магнітом для молі. Але ви можете цього уникнути, знаючи кілька корисних порад.

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