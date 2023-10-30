Восемь продуктов, которые привлекают мышей в вашем доме

Некоторые продукты, хранящиеся на нашей кухне или в амбаре, могут привлечь нежелательных гостей – вредных грызунов. Если вы хотите этого избежать, нужно изолировать пищу, являющуюся магнитом для мышей.

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Забудьте все байки о сыре, который якобы любят мыши. Издание Best Life назвало продукты, которые больше всего любят грызуны.

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1. Шоколад. Едва ли не каждый имеет запас сладостей в шкафу, но мыши очень любят шоколад. Поэтому важно правильно его хранить. Для этого не подходят картонные коробки, тонкий целлофан, полиэтиленовые пакеты или бумажные пакеты.

Использование жестких пластиковых или стеклянных контейнеров с плотно закрытыми крышками поможет защитить сладости от нападения грызунов.

2. Фрукты и овощи. Свежие фрукты, ягоды и овощи также могут быть привлекательны для грызунов. Эксперты говорят, что мыши особенно любят еду, которую они могут обнаружить в природе.

Мыши часто едят малиновые и ежевики, а также яблони и груши в дикой природе, поэтому этот источник пищи они ищут в вашем доме. Эти грызуны привлекают запах и сладость фруктов, поэтому убедитесь, что на вашей кухне не осталось гнилых фруктов или остатков фруктов в свободном доступе.

3. Орехи. Этот продукт очень популярен среди грызунов. Мыши любят арахис, грецкие орехи, миндаль и различные другие орехи. Эта закуска содержит много белка и отличный источник пищи и энергии для мышей. Этот продукт следует хранить в герметичных контейнерах или мешках.

4. Арахисовое масло. После шоколада арахисовое масло является второй любимой едой мышей. Этот продукт богат белком и является идеальным сочетанием углеводов и сахаров, которые дадут грызунам необходимую энергию. Лучше хранить его высоко и в банке, а не в нижних частях амбара.

5. Семена и зерна. Мыши предпочитают пищу с высоким содержанием углеводов, которая включает зерно и семена. Храните такие продукты как рис, киноа, попкорн, семена чиа, чечевица, семена подсолнечника, фаро и ячмень, в герметичных стеклянных банках или пластиковых контейнерах, а не в оригинальных пакетах. или ящики. Вы также должны очистить любой мусор, оставшийся в ваших шкафах, из сломанных или негерметичных контейнеров.

6. Хлопья и гранола. Иногда мыши предпочитают углеводы, а не белки, в зависимости от того, чего не хватает их организму. Поэтому такие продукты, как хлопья, батончики гранола или крекеры, очень привлекательны для них.

Мыши быстро разгрызают коробки и пакеты, поэтому вы всегда должны класть эти предметы в герметичную посуду или стеклянные контейнеры.

7. Мясо. Хотя маловероятно, что мыши проберутся к вашему холодильнику, мясо все равно является главным вкусником, если оно осталось в мусорнике после того, как его выбросили.

Грызуны всеядны. Поэтому выбрасывать остатки мяса следует в закрытый мусорный мешок и как можно быстрее вынести из дома на помойку. Запах гнилого мяса может привлечь грызунов в вашу кухню.

Кроме того, сушеное мясо может быть одинаково аппетитным для мышей и других грызунов. Если у вас на кухне лежит вяленая говядина, обязательно храните ее в герметичном пластиковом контейнере, поскольку она очень острая и принесет мыши в ваш дом.

8. Корм для домашних животных. Хранение корма для домашних животных в открытых пакетах, на полу, в вашей кухонной кладовой может привлечь грызунов. Корм для домашних животных следует хранить в пластиковых контейнерах, который будет блокировать запах от грызунов и затруднять их доступ.

Напомним, что специалисты по вредителям рассказали о вещах, которые станут магнитом для моли. Но вы можете этого избежать, зная несколько полезных советов.

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