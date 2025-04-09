Повітряні сили України знищили ворожий пункт управління на Херсонщині (фото)

7 квітня Повітряні сили України завдали удару по командному пункту 81-го самохідного артилерійського полку російських окупаційних військ, який розташовувався на тимчасово захопленій території Херсонської області. Завдяки точним діям українських пілотів було повністю знищено бетонну споруду, в якій розміщувався командний пункт.

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За попередніми даними, ліквідовано від 20 до 30 військовослужбовців противника, втрати ще уточнюються. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У Генштабі підкреслили, що це ураження серйозно послабило можливості ворога щодо ведення бойових дій у цьому районі. Військові також наголосили, що удари по окупантах триватимуть, допоки вони не покинуть територію України.

Нагадаємо, дрони атакували Крим та Краснодарський край РФ.

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