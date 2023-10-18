Візьміть з ванної: Чим натерти лобове скло автомобіля, щоб воно не запотівало

Автолюбителі розповідають про доступний та ефективний метод у боротьбі із запотіванням внутрішньої частини лобового скла та вікон у своїх автомобілях під час холодних місяців.

Під час низьких температур багато водіїв використовують обігрівачі, щоб зігрітися в салоні свого авто, що може спричинити запотівання внутрішньої сторони скла та утруднити видимість, пише express.

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На вологих та теплих місцевостях, навпаки, під час використання кондиціонера ззовні створюється запотівання на склі. На щастя, автовласники знайшли прийом, який дозволяє вирішити проблему запотівання всього за кілька секунд.

За словами водіїв, вони використовують піну для гоління замість дорогих засобів, призначених для боротьби із запотіванням внутрішньої частини скла автомобіля.

"Не знаю, чи вже це було опубліковано, але я недавно натрапив на цей лайфхак. У Нідерландах штрафи за запотівання скла автомобіля досить високі. Якщо ви, як і я, використовуєте старий автомобіль, ви, напевно, стикаєтеся із запотіванням скла, особливо в цей час року", – написав один з користувачів.

Потім він поділився деталями того, як застосовувати піну для гоління для розв'язання цієї проблеми.

"Спробуйте використовувати піну для гоління, щоб впоратися із цією проблемою! Просто нанесіть трохи голільної піни на скло та рівномірно розподіліть її чистою ганчіркою або губкою. Потім уважно протріть скло", – пояснив автолюбитель.

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