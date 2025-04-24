Можлива сильна втома та емоційні перепади: прогноз магнітних бур на 25 квітня

Наприкінці квітня очікується підвищена геомагнітна активність, що може позначитися на самопочутті людей і спричинити збої в роботі техніки та засобів зв’язку. За даними прогнозів, з 21 по 26 квітня триватиме серія магнітних бур, серед яких передбачаються дні з особливо інтенсивною дією.

25 квітня прогнозується помірна магнітна буря, яка ближче до вечора може 25 квітня ситуація стане більш стабільною, проте багато людей можуть відчувати втому, зниження уваги та емоційні коливання. Про це пише Центр прогнозування космічної погоди.

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Магнітні бурі — це реакція земного магнітного поля на потужні викиди сонячної плазми. Вони можуть негативно впливати на самопочуття людини, особливо якщо йдеться про людей похилого віку, дітей, метеозалежних або тих, хто має хронічні захворювання. Найчастіше в такі дні з’являються головні болі, втома, порушення сну, дратівливість, апатія, а також можливе загострення хронічних станів і перепади артеріального тиску.

У дні геомагнітних збурень медики радять вести максимально спокійний спосіб життя: уникати перевантажень, стресів, конфліктів, дбати про якісний сон і водний баланс, відмовитися від важкої їжі, кави, алкоголю й сигарет. Рекомендується більше часу проводити на свіжому повітрі, провітрювати приміщення, харчуватися збалансовано та своєчасно звертатися по медичну допомогу у разі значного погіршення стану.

Попри точність сучасних прогнозів, сонячна активність є непередбачуваною і може змінюватися кілька разів на добу. Тому важливо стежити за оновленнями науковців, щоб вчасно реагувати на можливі загрози.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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