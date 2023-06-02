Вертатися за забутими речима погана прикмета: як нейтралізувати дію забобону

Забобони та погані прикмети в українській культурі існують ще з давніх часів. Всі вони стосуються тих чи інших застережень щодо певних вчинків та дій.

Спробуємо розібратися, що віщує забобон повертатися додому, якщо щось забувся. Подорожуючим ця прикмета віщує проблеми.

Цей забобон існує в різних культурах та віруваннях. Відповідно до цієї прикмети, якщо ви вийшли з дому і забули щось важливе, то повертатися треба лише після здійснення певних дій або ритуалів, щоб уникнути нещастя.

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Але обійти заборону на повернення можна. За деякими віруваннями, перед тим, як повернутися додому та забрати залишену річ, варто подивитися на своє відображення – у склі, або у дзеркалі.

Відображення, згідно з багатьма прикметами, забирає на себе всі хвороби й негаразди та виступає в цій прикметі символічним "двійником", якому повертаються всі невдачі.

Проте варто зазначити, що це вірування має більше символічний характер і не має реального наукового обґрунтування. Кожна людина вирішує, які вірування відповідають її переконанням і які дії вона вважає необхідними для забезпечення своєї безпеки та щастя.

Нагадаємо, ми вже писали про те, чому не можна самостійно стригтись.

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