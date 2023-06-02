Возвращаться за забытыми вещами плохая примета: как нейтрализовать действие суеверия

Суеверия и плохие приметы в украинской культуре существуют еще с давних времен. Все они касаются тех или иных оговорок по поводу определенных поступков и действий.

Попробуем разобраться, что предвещает суеверие возвращаться домой, если что-то забыл. Путешественникам эта примета предвещает проблемы.

Этот предрассудок существует в разных культурах и верованиях. Согласно этой примете, если вы вышли из дома и забыли что-то важное, то возвращаться нужно только после совершения определенных действий или ритуалов во избежание несчастья.

Читайте также: Зловещие приметы, предсказывающие беду: что не стоит делать

Видео дня

Но обойти запрет на возвращение можно. По некоторым верованиям, перед тем, как вернуться домой и забрать оставшуюся вещь, стоит посмотреть свое отражение – в стекле, или в зеркале.

Отражение, согласно многим приметам, забирает на себя все болезни и проблемы и выступает в этой примете символическим "двойником", которому возвращаются все неудачи.

Однако следует отметить, что это верование носит более символический характер и не имеет реального научного обоснования. Каждый человек решает, какие верования соответствуют его убеждениям и какие действия он считает необходимыми для обеспечения своей безопасности и счастья.

Напомним, мы уже писали о том, почему нельзя самостоятельно стричься.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!