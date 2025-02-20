Повернення фіату на Binance.US: новий шанс для трейдерів та інвесторів

Криптовалютне співтовариство США отримало обнадійливу новину — Binance.US працює над поверненням підтримки операцій з доларами США. Тимчасовий генеральний директор компанії Норман Рід заявив, що платформа досягла значного прогресу в цьому напрямку, і очікується, що функція стане доступною на початку 2025 року.

Це має велике значення для біржі, оскільки після обмежень на фіатні транзакції обсяги торгів значно скоротилися. Багато користувачів почали шукати альтернативні варіанти поповнення рахунків та виведення коштів, що ускладнило операції. Відновлення цієї функції дозволить платформі повернути довіру клієнтів і зміцнити свої позиції на ринку. Доступ до фіатних операцій значно полегшить користування біржею, адже більшість інвесторів надає перевагу платформам, які підтримують доларові депозити та зняття.

Фіатні операції зроблять платформу більш доступною як для досвідчених трейдерів, так і для новачків, які віддають перевагу зручному інтерфейсу та підтримці традиційних валют. Це також може свідчити про прогрес у відносинах Binance.US із регуляторними органами США, що позитивно позначиться на розвитку криптоіндустрії в країні. Відновлення можливості введення та виведення доларів може привабити нових інвесторів, які раніше уникали цієї біржі через відсутність таких можливостей.

13 лютого 2025 року федеральний суд у Вашингтоні ухвалив рішення тимчасово призупинити цивільний позов Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) проти Binance. Це стало можливим після створення нової робочої групи SEC, яка переглядатиме криптовалютне регулювання. Таке рішення може сприяти швидшому поверненню фіатних сервісів та покращенню позиції Binance.US у правовому полі. Якщо біржа зможе довести свою відповідність усім вимогам, це відкриє перед нею нові можливості на американському ринку.

Хоча точна дата відновлення доларових операцій ще не визначена, Binance.US запевняє, що всі фінансові партнери проходять ретельну перевірку відповідно до нормативних вимог. Це гарантує безпечність сервісу та стабільність роботи платформи, що є ключовими факторами для користувачів, які з нетерпінням очікують на відновлення повноцінного функціоналу. Крім того, Binance.US продовжує працювати над поліпшенням своєї інфраструктури та розширенням доступу до різноманітних фінансових інструментів, що може зробити її ще привабливішою для інвесторів у майбутньому.

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