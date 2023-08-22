Лікарі назвали найкорисніший сухофрукт для кишківника

Сушені фрукти мають важливе значення для збалансованого харчування, зокрема при підтримці здорового способу життя. Медичні експерти рекомендують включити в раціон чорнослив, який відзначається високим вмістом корисних компонентів, сприятливих для нормальної роботи кишківника.

Про це пише radiotrek.

Чорнослив має багатий вміст клітковини, що позитивно впливає на запобігання запорам. Крім того, цей продукт збагачений сорбітом та хлорогеновою кислотою, які підвищують частоту та легкість кишкових рухів.

Споживання сушених слив сприяє підвищенню захисту кишківника від ризику ракових захворювань. Дослідження показують, що цей позитивний ефект зумовлений антиоксидантною дією мікроелементів, що містяться у чорносливі, які зменшують запальні процеси, сприятливі для запобігання утворенню злоякісних утворень.

Відео дня

Читайте також: Низькокалорійна та не містить глютену: Яку кашу краще їсти на сніданок

Фахівці відзначають, що наявність марганцю та міді в чорносливі сприяє захисту здорових клітин від пошкоджень. Антоціани, які містяться у чорносливі, сприяють зниженню ризику розвитку ракових захворювань товстої кишки.

Дієтологи рекомендують споживати один-два сушених плоди в день, якщо немає медичних протипоказань. Крім того, чорнослив корисно впливає на функціонування серця та має здатність підтримувати міцність кісток.

Нагадаємо, ми вже писали, чому не можна пити каву одразу після сну.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!