Врачи назвали самый полезный сухофрукт для кишечника

Сушеные фрукты имеют важное значение для сбалансированного питания, в частности, при поддержании здорового образа жизни. Медицинские эксперты рекомендуют включить в рацион чернослив, отличающийся высоким содержанием полезных компонентов, благоприятных для нормальной работы кишечника.

Об этом пишет radiotrek.

Чернослив имеет богатое содержание клетчатки, что положительно влияет на предотвращение запоров. Кроме того, продукт обогащен сорбитом и хлорогеновой кислотой, которые повышают частоту и легкость кишечных движений.

Употребление сушеных слив способствует повышению защиты кишечника от риска раковых заболеваний. Исследования показывают, что этот положительный эффект обусловлен антиоксидантным действием микроэлементов, содержащихся в черносливе, которые уменьшают воспалительные процессы, благоприятные для предотвращения злокачественных образований.

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Специалисты отмечают, что наличие марганца и меди в черносливе способствует защите здоровых клеток от повреждений. Содержащиеся в черносливе антоцианы способствуют снижению риска развития раковых заболеваний толстой кишки.

Диетологи рекомендуют потреблять один-два сушеных плода в день, если нет медицинских противопоказаний. Кроме того, чернослив оказывает полезное влияние на функционирование сердца и обладает способностью поддерживать прочность костей.

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