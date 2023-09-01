Лікарі відповіли, які ліки не можна приймати, коли піднявся тиск

Не всі ліки допустимо приймати при високому тиску. Особливо це стосується медикаментозних засобів від головного болю. Вони належать до категорії найнебезпечніших препаратів для прийому під час стрибків тиску і можуть лише загострити проблему.

Про це пише radiotrek.

Ці препарати, насамперед, спричиняють звуженн кровоносних судин голови, і цей ефект потім розповсюджується по всьому організму, - пояснює кардіолог, доктор медичних наук Правін Гунтіпаллі.

Отже, це може лише збільшити тиск ще більше.

Люди, які страждають від високого тиску та часто мають стрибки артеріального тиску, повинні обговорювати можливість одночасного вживання препаратів від головного болю з лікарем. Тільки такий підхід допоможе знайти безпечну терапію, яка допоможе подолати мігрень та головний біль.

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Велика кількість варіантів може бути небезпечною, особливо у поєднанні з іншими медичними препаратами, які призначаються для контролю артеріального тиску. Це пояснює, чому після прийому таблетки, яка, здається, має врятувати, тиск може підскочити, а через деякий час - знову з'явиться головний біль навіть із більшою інтенсивністю.

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