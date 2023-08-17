Лікарі виростили на руці пацієнта надрукований на 3D-принтері ніс (фото)

У Франції хірурги для жінки, яка втратила частину носа через онкохворобу, виростили новий ніс. Спочатку його надрукували на 3D-принтері, а потім пришили до її руки.

Як повідомляє LeMonde, в Тулузі пацієнтка втратила значну частину носа після лікування раку порожнини носа у 2013 році. Відтоді вона пережила невдалу спробу реконструювати ніс за допомогою пересадки шкіри та відчувала труднощі з носінням протезів.

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Але завдяки революційній процедурі їй на передпліччі виростили новий ніс за допомогою передової технології.

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Виготовлений на замовлення біоматеріал, який використовувався замість хряща, вперше був надрукований на 3D-принтері у форму на основі зображень її носа, отриманих до лікування раку. Потім структуру імплантували в передпліччя пацієнтки, де на неї нарощували шкіру, взяту з її скроні.

У вересні, після двох місяців перебування на руці, ніс вдалося пересадити на обличчя жінки.

За допомогою мікрохірургії хірурги з’єднали кровоносні судини на шкірі руки з кровоносними судинами на обличчі жінки.

"Після 10 днів госпіталізації та тритижневого прийому антибіотиків пацієнт почувається дуже добре", — сказали медики.

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