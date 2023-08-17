Врачи вырастили на руке пациента напечатанный на 3D-принтере нос (фото)

Во Франции хирурги для женщины, потерявшей часть носа из-за онкоболезни, вырастили новый нос. Сначала его напечатали на 3D-принтере, а затем пришили в ее руку.

Как сообщает LeMonde, в Тулузе пациентка потеряла значительную часть носа после лечения рака полости носа в 2013 году. С тех пор она испытала неудачную попытку реконструировать нос с помощью пересадки кожи и испытывала трудности с ношением протезов.

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Но благодаря революционной процедуре ей на предплечье вырастили новый нос с помощью передовой технологии.

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Изготовленный по заказу биоматериал, который использовался вместо хряща, был впервые напечатан на 3D-принтере в форму на основе изображений ее носа, полученных до лечения рака. Затем структуру имплантировали в предплечье пациентки, где на нее наращивали кожу, взятую из ее виска.

В сентябре после двух месяцев пребывания на руке нос удалось пересадить на лицо женщины.

С помощью микрохирургии хирурги соединили кровеносные сосуды на коже руки с кровеносными сосудами на лице женщины.

"После 10 дней госпитализации и трехнедельного приема антибиотиков пациент чувствует себя очень хорошо", — сказали медики.

Напомним, ученые нашли способ вернуть молодость в короткий промежуток времени.

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