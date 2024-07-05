''Усі бліндажі згоріли, перша рота ще горить'': окупант показав наслідки потужної пожежі на позиціях армії рф (фото, відео)

У Голопристанському районі Херсонської області сталася масштабна пожежа у лісосмузі, де російські окупанти розташували свої позиції, пригнали техніку з боєкомплектами. Унаслідок масштабного поширення вогню окупанти зазнали чималих втрат.

OSINT-аналітик Def Mon у дописі у соцмережі X (Twitter) показав карту, де стався інцидент. Він процитував російських військових: "Стихія вогнем противника знищує позиції наших хлопців. Випалена земля".

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Карта пожежі на Херсонщині. Джерело: x.com/DefMon3

Аналітик пише: "Пожежі в цій місцевості є звичайним явищем, пожежі там більш-менш постійно кожне літо. Ймовірно сильний вітер підлив олії в уже виниклу пожежу".

Випалена техніка росіян. Джерело: t.me/russianocontext

Тим часом у соцмережах з'явилися фото та відео з місця, де згоріли позиції окупантів у лісах Голопристанського району.

На одному з відео, яке поширили самі російські бойовики, можна побачити випалену землю, на якій стоїть спалена російська техніка. Окупант, що знімав відео, коментує: "Усі бліндажі згоріли, весь ліс згорів, всі пацани згоріли, он там перша рота ще горить". У своєму коментарі він згадує українців, які нібито "все спалили".

На іншому відео зафіксовано, як з десяток російських солдатів евакуюються у причепі вантажівки. Один з них кричить водію, щоб той швидко їхав, бо пожежа наближається до автомобіля. Інші підганяють окупантів, що біжать до машини, тікаючи від вогню. Наприкінці відео можна побачити, що усіх, хто був в авто, накриває дим. Подальша доля окупантів невідома. Однак відео з телефона російського солдата, що знімав процес евакуації з місця пожежі, потрапило до соцмереж.

Нагадаємо, днями під Вовчанськом прикордонники знищили пункт спостереження російської армії "Муром-М".

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